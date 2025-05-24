Aydın'da toprak kayması can aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kayan toprağın altında kalan kepçe operatörü H.K., hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Dalama Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. Kepçe operatörü H.K., H.Y.'ye (34) ait arazide çalışma yaparken toprak kaydı. K., toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak toprak altından çıkarılıp Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, H.Y.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

DHA