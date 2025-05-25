  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ünlülerin bayram sahneleri belli oldu: İşte Antalya ve KKTC'de sahne alacak ünlüler

Ünlülerin bayram sahneleri belli oldu: İşte Antalya ve KKTC'de sahne alacak ünlüler

Ünlülerin bayram sahneleri belli oldu: İşte Antalya ve KKTC'de sahne alacak ünlüler
Güncelleme:

Bu sene yaz mevsiminin başlangıcına denk gelen Kurban Bayramı tatilinde Antalya ve KKTC'deki otellerde yıldız yağmuru yaşanacak. Birçok ünlü ismin konser düzenleyeceği otellerde yüzde 100 doluluk beklenirken Antalya ve yavru vatan KKTC'de bayram boyunca sahne alacak ünlüler de belli oldu

Kurban Bayramı tatili 5 Haziran Perşembe arife günü ile başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 4,5 günlük Kurban Bayramı tatilinde özellikle Antalya ve KKTC'deki beş yıldızlı oteller, daha çok yerli misafir için sanatçıların sahnede olacağı konser programları hazırladı. Sanatçıların birçoğu konser programları nedeniyle Antalya'da veya KKTC'de olacak. Antalya ve KKTC dışında Marmaris, Bodrum, Didim, Mersin, Sapanca, Niğde, Afyonkarahisar gibi illerdeki otellerde de ünlü isimler sahneye çıkacak. Bazı sanatçılar ise bayramda birden fazla konser düzenleyecek.

ANTALYA'DA HANGİ ÜNLÜLER OLACAK

Antalya'da konser verecek isimler ve yerler ise şöyle; Belek'te Altay, Funda Arar, Sibel Can, Kafadar, Özgün, Işın Karaca, Ege, Ömür Gedik, Ekin Uzunlar, Mert Demir, Zeynep Bastık, Doğuş Çabakor. Kemer'de Melek Mosso, Hande Yener, Yaşar, Ferhat Göçer, Derya Uluğ, Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar, Gökhan Tepe. Alanya'da Elif Buse Doğan, Ferhat Göçer. Manavgat'ta Ekin Uzunlar, Işın Karaca, Özgün, Kafadar, Murat Dalkılıç, Öykü Gürman, Haluk Levent, Ege, İskender Paydaş, Altay, Funda Arar, Sibel Can, Reyhan Karaca, Ümit Sayın. Lara-Kundu'da Ege, Kafadar, Işın Karaca, Ekin Uzunlar, Murat Dalkılıç, Haluk Levent, Gülben Ergen, Koray Avcı, Gökhan Tepe, Ebru Yaşar, Derya Uluğ, Ferhat Göçer.

KKTC'DEKİ ÜNLÜLER

KKTC'de konser verecek isimler ise şöyle; Gülşen, Gökhan Tepe, Candan Erçetin, Sakiler, Bülent Serttaş, Grup Frekans, Funda Arar, Ajda Pekkan, Koray Avcı, Sibel Can, Şevval Sam, Kıraç, Melike Şahin, Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç, Hadise, Gülben Ergen, Berdan Mardini, Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş.

İBRAHİM TATLISES AFYON'DA

Bodrum'da Nilüfer, Behzat Gerçeker ve Enbe Orkestrası, Serra Erkoç, Dilek Ay, Best Mood, Quarted, Serhat Yaş, İskender Paydaş sahneye çıkacak. Afyonkarahisar'da İbrahim Tatlıses ve Ayçin Asan, Sapanca'da Tuğba Yurt, Mersin'de Yeşim Salkım, Hakan Peker, Hamiyet, Altay, Yaşar İpek, Marmaris'te Şevval Sam, Ece Seçkin, İskender Paydaş, Deeperise, Didim'de Pınar Aylin, Niğde'de Yılmaz Morgül ve Yeşim Salkım bayramda sahnede olacak. (DHA)

DHA

text-ad
Etiketler kurban bayramı bayram ünlüler bayram sahnesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin 68 yıllık ikonik apartmanını gören şaşkınlığını gizleyemiyor Türkiye'nin 68 yıllık ikonik apartmanını gören şaşkınlığını gizleyemiyor Şarampole uçan yolcu otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri tüyleri diken diken etti Şarampole uçan yolcu otobüsünün araç içi kamerası görüntüleri tüyleri diken diken etti Ukraynalı manken kanseri Türkiye'de yenmeyi başardı Ukraynalı manken kanseri Türkiye'de yenmeyi başardı Altınları çalan hırsız tanıdık çıktı Altınları çalan hırsız tanıdık çıktı Ünlü manken ''burası daha ucuz'' dedi, Türkiye'den vazgeçti... Ünlü manken ''burası daha ucuz'' dedi, Türkiye'den vazgeçti... Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için yeni tahminler belli oldu Yeniden yükselişe geçen altın fiyatları için yeni tahminler belli oldu İstanbul'da eli bıçaklı trafik eşkıyasına yangın tüpü müdahale kamerada İstanbul'da eli bıçaklı trafik eşkıyasına yangın tüpü müdahale kamerada 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti 4 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti Bilal Erdoğan Fenerbahçe'de başkanlık için 2 şartını açıkladı Bilal Erdoğan Fenerbahçe'de başkanlık için 2 şartını açıkladı Eski eşi Nergis Kumbasar Mehmet Ali Erbil'in ağzının payını verdi Eski eşi Nergis Kumbasar Mehmet Ali Erbil'in ağzının payını verdi
GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! GSM operatörlerine ''yıl olmuş 2025 hala telefon çekmiyor cezası'' yağacak! Kedileri katledip, iç organları çıkartmışlar! Kedileri katledip, iç organları çıkartmışlar! Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Bir ünlü isim daha Türkiye'yi terk etmeye hazırlanıyor Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Toyota'nın en sevilen hibrit SUV'u yenilenerek geri döndü Bir ayda 17 kilo verip geri alan Nurgül Yeşilçay bir kez daha eridi! Bir ayda 17 kilo verip geri alan Nurgül Yeşilçay bir kez daha eridi! Romulo için bir talip daha Romulo için bir talip daha Dilan Çiçek Deniz'in transparan Cannes tarzı olay oldu Dilan Çiçek Deniz'in transparan Cannes tarzı olay oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli isim sponsor oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli isim sponsor oldu Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor Survivor Pınar'ın değişimi olay oldu; gören tanıyamıyor