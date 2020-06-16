Ünlülerin yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden olan ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Birçok ünlü ismin olduğu fotoğraf karesini paylaşan Kırmızıgül, meslektaşları hakkında eleştiri yapmadan da duramadı.

"HÜLYA HANIM AĞA, DEMET'İN EN GARİBAN DÖNEMLERİ"

Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino'nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim" diyerek herkesi ifşa etti.