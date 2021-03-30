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  3. Vedat Milor’un pudra şekeri mesajı Twitter'ı karıştırdı

Vedat Milor’un pudra şekeri mesajı Twitter'ı karıştırdı

Ünlü gurme ve yazar Vedat Milot yaptığı “Pudre şekeri” paylaşımına bir yenisini ekledi. Paylaşımının altına gelen bir yoruma cevap veren Milor, “Adeta pudra şekeri tüketmişçesine hareket eden 363 bin kişi...” dedi.

Vedat Milor, AK Partili Kürşat A.'nun kokain kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaptığı savunmaya Twitter hesabından göndermede bulunmuştu.

Pudra şekerinin burundan tüketildiğini bilmiyordum diyerek, göndermede bulunan Milor, "Utandıran itiraf: 40 senedir yemekle içli dışlı olmama rağmen pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum." ifadelerini kullanmıştı.

MİLOR’DAN O YORUMA CEVAP

Vedat Milor’un paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum gelirken, bir yorum dikkat çekti. Cahil Cühela isimli bir kullanıcı, Milor’un paylaşımına "363K kişi beğenmiş yazdığını! Algı ve gerçek arasında 363K lık bir sürü. O mutlu, beğeni yapanlar mutlu. Baştan ayağa uyuşturulmuş bir kitle var karşıda..." notunu düşüt.

Bu yoruma cevap veren Milor ise, "Adeta pudra şekeri tüketmişçesine hareket eden 363 bin kişi..." ifadelerini kullandı.

Etiketler vedat milor paylaşım pudra şekeri
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