Yalı Çapkını setinde sürpriz aşk!
Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda rol alan Doğukan Polat ve Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı. Ünlü çift, önceki akşam birlikte görüntülendi.
Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın setinden aşk çıktı. 2 bölüm önce diziye veda eden Fuat rolünü oynayan Doğukan Polat ile Dicle'yi oynayan Selen Özbayrak aşk yaşamaya başladı.
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Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve Yalı Çapkını dizisindeki ölüm sahnesiyle izleyicileri ağlatan Doğukan Polat, aradığı aşkı buldu. Özel hayatıyla pek gündeme gelmeyen Polat, gönlünü rol arkadaşı Selen Özbayrak'a kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından Özbayrak'ın fotoğrafını yayınlayarak aşk iddiasını gündeme getiren oyuncu, önceki akşam güzel oyuncuyla görüntülendi.
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