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  3. 25 Ekim 2020 16:19

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'nin koronavirüs paniği!

Yasak Elma dizisinde Yıldız Argun karakterine hayat veren Eda Ece, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'nin koronavirüs paniği!
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteriyle seyircinin gönlüne taht kuran oyuncu Eda Ece, hastalandığını açıkladı.

Her anını hayranlarına sosyal medya hesabından yayınlayan, setten sık sık paylaşım yapan Ece bu konuyla ilgili hayranlarını bilgilendirmeyi ihmal etmedi.

Koronavirüs testi yaptıran oyuncunun, test sonucu negatif çıktı.

Koronavirüs olmadığını dile getiren Ece, "Hastayım ama covid değilim. Setteyim. Halim yok" dedi.

yasak elma , eda ece , koronavirüs
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