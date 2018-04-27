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  3. 27 Nisan 2018 21:48

Yeni evlenmişlerdi... Aldatıldı !

Cesur pozlarıyla kendinden söz ettiren Emily Ratajkowski oyuncu eş itarafından aldatıldı.

Yeni evlenmişlerdi... Aldatıldı !
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Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Emily Ratajkowski, oyuncu eşi tarafından aldatıldı.

Amerikalı manken Emily Ratajkowski'nin (26) eşi Sebastian Bear-McClard (31), İngiliz model ile samimi şekilde görüntülendi.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Emily Ratajkowski sürpriz bir şekilde oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenmişti. Eşi, önceki gün New York'ta 26 yaşındaki İngiliz manken Suki Waterhouse ile sarmaş dolaştı.

ORTADAN KAYBOLDU

'İhanetin belgesi' diye yayınlanan karelerden sonra kayıplara karışan Emily Ratajkowski, telefonunu kapattı.

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