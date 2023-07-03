  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yerli içerikleri kaldıran Disney Plus'tan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

Yerli içerikleri kaldıran Disney Plus'tan dikkat çeken Atatürk paylaşımı

Güncelleme:

Son dönemde yerli içerikleri yayından kaldıran dijital yayın platformu Disney Plus, Atatürk' dizisinin fragmanını paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye giriş yapan ve ürettiği yerli içeriklerle Netflix'e rakip olan dijital yayın platformu Disney Plus, aldığı son kararla dikkat çekti. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi'nin, 'Atatürk' dizisinin kaldırılması talebinin ardından yerli içeriklerin hepsini platformdan kaldırdı.

Platformun bu girişimi çok sayıda tepki alırken 29 Ekim'de yayınlanması planlanan 'Atatürk' dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Ancak gelen tepkiler üzerine Disney Plus, resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

 Disney, Atatürk dizisinin fragmanını yayınlayarak "Orijinal dizi #Atatürk çok yakında, Cumhuriyetimizin 100. yılında yayında" notunu düştü.

Disney Plus'ın Atatürk dizisi, Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023'te izleyicilerle buluşacak.

Etiketler disney plus disney+ Atatürk dizi fragman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
3 Temmuz haftası burç yorumları
Serenay Sarıkaya, kendi başlattı, kendi bitirdi: Bikiniye veda
İşte Türkiye'de 100 bin TL civarında alınabilecek 9 otomobil
137 gündür kayıp denizciyi Türk denizciler buldu
İYİ Partili isim hayatını kaybetti
Sabaha karşı Suriyeli gerginliği! Öfkeli kalabalığa polis müdahale etti
Bir ilimizde 10 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı!
Amasya'da korkunç kaza: 1'i bebek 21 yaralı var
İstanbul'da silahlı saldırı!
Meteoroloji'den ''olaj'' uyarısı!