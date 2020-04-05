Yeşim Ceren Bozoğlu'nu kızdıran mesaj !

Pek çok ünlü isim gibi ev karantinası günlerinde de takipçilerini boş bırakmayan ve onlarla keyifli bir etkileşim halinde olan Yeşim Ceren Bozoğlu, çoğunlukla kedisi Elvis’in başrolde olduğu esprili paylaşımlara imza atıyor.

Ancak başarılı oyuncu bu defa bir takipçisinden gelen mesajı ifşa etti ve yazdığı satırlarla kendisini rahatsız eden konulara açıklık getirdi.

Mesajın bilindik ve oldukça önemli bir üniversitenin kurumsal iletişim direktöründen geldiğini söyleyen Bozoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İş lisanını olası bir iş ilişkisinde genel görgü ve nezaket kullarını, samimiyet ve saygı dengesini bilmeden, iş ileştişiminde "sen" değil "siz" hitabıyla muhatap olmak gerekirken, kişisel olarak tek bir mesajda, bütün bu maddelerde hata yaparken, üniversite gibi saygınlık arz eden bir kurumun iletişiminde hangi çamlar devriliyor acaba?"