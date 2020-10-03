Yıldız Tilbe yeni imajıyla şaşırttı

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. Saçlarını kısacık kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.



RENKTEN RENGE BOYADI

Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

"HAZIR ASKER"

Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı. Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı.