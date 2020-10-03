  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 03 Ekim 2020 17:10

Yıldız Tilbe yeni imajıyla şaşırttı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni imajıyla adından söz ettirmeyi başardı. Saçlarını kısacık kestiren ünlü sanatçı, sosyal medyada gündem oldu.

Yıldız Tilbe yeni imajıyla şaşırttı
A+ A-

Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. Saçlarını kısacık kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

RENKTEN RENGE BOYADI
Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

"HAZIR ASKER"
Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı. Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

yıldız tilbe , imaj
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM