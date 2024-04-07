Yoğun bakıma alınan Nuri Alço'nun sağlık durumu açıklandı
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Alço'nun son sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, dün evinde rahatsızlandı. Yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye götürülen Alço, ilk muayenesinin ardından tedbir amacıyla yoğun bakım ünitesine alındı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Hastane yönetimi, Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alço’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır."
BURCU ALÇO: "BUNU DA ATLATACAĞIZ"
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço da, usta oyuncunun sağlık durumuna dair sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.
Burcu Alço, "Eşim beynine pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Bunu da atlatacağız" dedi.
NURİ ALÇO KİMDİR?
Nuri Alço, 26 Nisan 1951'de Eskişehir'de doğdu. Babası Pomak asıllı Bulgaristan göçmeni olup, dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur.
Kariyerine öncelikle voleybolcu olarak başlayan Alço, Eskişehir'deki Altay Spor Kulübü'nde ve Ordu Millî Takımı'nda voleybol oynadı. Daha sonra kısa bir süre bankacılık yaptı.
Ancak çevresinin yönlendirmesi üzerine 26 yaşında mankenlik yapmaya başladı ve çeşitli gazetelerde mankenlik yaptı. 1974 yılında yönetmen Okan Uysaler'in dikkatini çekerek Yeşilçam'a geçiş yaptı.
NURİ ALÇO HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1977 - Ah Bu Ne Dünya - Saldun
1980 - Sönmüş Ocak
1981 - Feryada Gücüm Yok - Oğuz
1982 - Günaha Girme - Erol
1982 - Islak Mendil - Nuri
1982 - Nasıl İsyan Etmem - Yalçın
1982 - Hasret Sancısı
1983 - Yakılacak Kadın - Fehmi
1984 - Bir Sevgi İstiyorum
1984 - Yosma - Selim
1984 - Kayıp Kızlar - Reşit
1984 - Taçsız Kraliçe
1985 - Altar Hunka
1985 - Katiller de Ağlar
1985 - O Kadınlardan Biri
1985 - Tele Kızlar - Yusuf
1985 - Yakılacak Kadın
1986 - Alın Yazım
1986 - Ayrılamam - Şehmuz
1986 - Sevgi Çıkmazı
1986 - Aşk Ve Kin - Nejat
1986 - Hayat Köprüsü - Nuri
1986 - Vazife Uğruna - Naci
1986 - Akrep
1987 - Kurtar Beni - Fettah
1987 - Kader Utansın - Tarık
1987 - Yavrumu Kurtarın
1987 - O Bir Melekti - Adnan
1989 - Bir Aşk Bin Günah
1989 - Kavgamız
1989 - Polis Dosyası
1990 - Sözde Kızlar - Behiç
1993 - Yabancı
1993 - Can Borcu
1994 - Deliler Kudurunca
1994 - Bir Kral
1994 - Yaz Aşkları - Hakan
1996 - Cinayet Masası
1997 - Kır Çiçekleri
2000 - Yaralı Kurt
2002 - Şahin
2003 - Dilan Derviş
2003 - Ömerçip - Psikopat Nuri
2004 - Sen Küçüksün
2004 - Şubat Soğuğu - Arif Zorlukaya
2005 - Düzen
2005 - Ver Elini İstanbul - Rıza
2006 - Can Pazarı
2006 - Acı Ekmek
2006 - Akbabalar
2006 - Meçhule Gidenler
2008 - Nekrüt - Vahit
2008 - Koca Kafalar - Kendisi
2009 - Sonsuz - Nuri
2010 - Nene Hatun - Kumandan
2011 - Günah Keçisi - Kendisi
2014 - Krallar Kulübü - Cumali
2016 - Temel ile Dursun İstanbul'da - Kendisi
2016 - Vezir Parmağı
2017 - Karımı Gördünüz mü ? - Tayfun
2017 - Vallahi Hortladı - Nuri Hoca
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