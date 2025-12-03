Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den haber var

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki oyuncu geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

DHA