  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu Murat Cemcir'den haber var

Güncelleme:

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Cemcir'in yoğun bakımdan çıkarıldığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki oyuncu geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

DHA

text-ad
Etiketler murat cemcir sağlık durumu yoğun bakım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti: İşte yeni maaş tablosu Memur ve emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti: İşte yeni maaş tablosu İstanbul'da eğlence mekanına ''intikam'' saldırısı kamerada İstanbul'da eğlence mekanına ''intikam'' saldırısı kamerada Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Aralık ayı kira zam oranı belli oldu Sokak ortasında dehşet anları: Husumetlisini aracıyla ezip kaçtı! Sokak ortasında dehşet anları: Husumetlisini aracıyla ezip kaçtı! ENAG Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Ankara'dan Bahçeli'yi hedef alan Barzani'ye sert tepki: ''Gereğini yapın'' Ankara'dan Bahçeli'yi hedef alan Barzani'ye sert tepki: ''Gereğini yapın'' Erdoğan kürsüden Barzani'ye seslendi: ''Bu vahim hatadan dönülmeli'' Erdoğan kürsüden Barzani'ye seslendi: ''Bu vahim hatadan dönülmeli'' Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü! Mersin'de katliam: Önce anne ile oğlunu, ardından büfeciyi öldürdü! Bahçeli'den çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''Sinirler gerilebilir, mesafeler açılabilir'' Bahçeli'den çok konuşulacak ''süreç'' açıklaması: ''Sinirler gerilebilir, mesafeler açılabilir'' Teröristbaşı Öcalan ''Bahçeli'ye darbe olur'' dedi mi? Teröristbaşı Öcalan ''Bahçeli'ye darbe olur'' dedi mi?
MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu Ahırda buldu, paniğe kapılıp yetkililere haber verdi: ''İlk kez böyle bir şey gördüm'' Ahırda buldu, paniğe kapılıp yetkililere haber verdi: ''İlk kez böyle bir şey gördüm'' Adliyede büyük vurgun: Kilolarca altın ve gümüşle yurt dışına kaçtı Adliyede büyük vurgun: Kilolarca altın ve gümüşle yurt dışına kaçtı SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SGK uzmanı Erdursun açıkladı: Ocak'ta en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam belli oldu! En düşük maaş ne kadar olacak? Meteoroloji tarih verdi: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor! İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıkladı İmralı'ya giden DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını açıkladı Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor Kamuda 30 bin liralık seyyanen zam teklifi kabul edildi Kamuda 30 bin liralık seyyanen zam teklifi kabul edildi TÜİK Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Kasım 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı