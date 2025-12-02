  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'in sağlık durumu belli oldu
Güncelleme:

Evinde aniden rahatsızlanan ve yoğun bakımda tedavisi süren Murat Cemcir'in rahatsızlığı ve sağlık durumu açıklandı.

Çalgı Çengi, İşler Güçler, Düğün Dernek ve Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu 49 yaşındaki Murat Cemcir, İstanbul Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği öğrenilen Cemcir'in yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilmişti.

Evinde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılan Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenilirken yoğun bakım servisinde tedavisi süren ünlü oyuncu için hastaneden yapılan açıklamada "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı" denildi.

Tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilen Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2018 - Ailecek Şaşkınız

2017 - Çalgı Çengi :İkimiz            

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet               

2014 - Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler

2012 – Behzat Ç.

2012 – Yeraltı

2011 – Üsküdar’a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği

2010 – Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi

2008 – Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)

text-ad
Etiketler murat cemcir murat cemcir'in sağlık durumu yoğun bakım yoğun bakım servisi sağlık durumu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sahnelerin mankenleri kıskandıran güzel ismi de botoks mağduru oldu Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Sürücü ehliyetleri ile ilgili o düzenleme iptal edildi! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Aralık ayını Mart ayı sandılar... Tüm bahçeler yeşerdi, vatandaş neye uğradığını şaşırdı! ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... ''Dur'' ihtarından kaçarken öyle birinin aracına çarptı ki... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Resmi Gazete'de yayımlandı; ''elektrikli scooter''larda kurallar sil baştan... Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanı canlı yayında yeni asgari ücret tahminini açıkladı Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Hava durumu raporu açıklandı: 4 ayrı mevsimi aynı anda yaşayacağız! Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi! Zayıflatan kahve alarmı: Bir bardak kahve yüzünden entübe edildi! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! 5 gündür kayıp olarak aranan çocuk ölü bulundu; arkasında bu mektubu bırakmış! Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi! Test sonuçları pozitif çıktı; İzmir'de karantina kararı verildi!
Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Altın fiyatlarındaki çalkantılı seyirde İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi: ''O tren kaçtı...'' Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı! Sosyal medyada canlı yayında kadına şiddet uygulayan cani yakalandı! Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe ve Galatasaray 1'er golle 1'er puanı paylaştı Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Türkiye'de il olması beklenen 24 ilçe belli oldu Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Donald Trump hastaneye kaldırıldı; sağlık durumu açıklandı... Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Bebek katili Öcalan için ''umut hakkı'' diyen Bahçeli'den yeni af açıklaması! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi! Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi Yeni sezonu merakla beklenen İnci Taneleri için karar verildi