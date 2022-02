Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar geldi

Eylül ayında yayına girecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisinden yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Amazon Prime Video için hazırlanan ve tarihin en büyük bütçeli televizyon dizilerinden biri olmaya hazırlanan Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) ile ilgili yeni detaylar belli olmaya devam ediyor.

Diziyle ilgili Vanity Fair'de yayınlanan içerikte, diziden yeni fotoğraflara ve önemli rolleri oynayacak kişilere yer verildi.

Orta Dünya'daki İkinci Çağ döneminde geçecek dizide Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'un yükselişi ve Númenor'un destansı hikayesi gibi konular işlenecek. Bu da dizinin gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinden binlerce yıl öncesine odaklanması anlamına geliyor.

Ayrıca dizide eserin yaratıcısı J.R.R Tolkien'in karakterlerinin yanı sıra yeni karakterlerde yer alacak.

Seride Galadriel karakterini Morfydd Clark, Elrond karakterini Robert Aramayo, Prens Durin'i ise Owain Arthur canlandıracak.

İngiliz tiyatro oyuncusu Sophia Nomvete Disa adında bir cüce prensesi canlandırırken, Ismael Cruz Córdova dizinin yeni bir karakteri olan Arondir adında bir silvan elf’e hayat verecek.

Vanity Fair makalesinde 'geçmişinden kaçan bir kaçak' olarak tanımlanan Halbrand karakterine ise Charlie Vickers hayat verecek.

2 Eylül 2022'de Amazon Prime Video'da yayına başlayacak olan dizi 445 milyon dolarlık ilk sezon bütçesiyle dikkat çekiyor.

