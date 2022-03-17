Zelenskiy'nin başrolündeki ''Halkın Hizmetkarı'' Netflix'e geri döndü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin siyasete atılmadan önce başrolünde oynadığı 'Halkın Hizmetkarı' adlı dizi Netflix’te yeniden gösterime girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin siyasete girmeden başrolünü üstlendiği 'Halkın Hizmetkarı' (Servant of the People) isimli dizi Netflix'te yeniden yayınlandı.

Amerikan yapım şirketi Netflix, üç sezondan oluşan dizinin ABD platformunda geri döndüğünü açıkladı.

CUMHURBAŞKANINI CANLANDIRIYORDU

Halkın Hizmetkarı, ülkesindeki hükümet yolsuzluğunu kınayan viral bir videoda yer aldıktan sonra, beklenmedik bir şekilde Ukrayna cumhurbaşkanı olan bir lise öğretmeninin siyasi talihsizliklerini konu alıyor. Dizide öğretmen rolünde ise Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yer alıyor.

Zelenskiy'nin canlandırdığı öğretmen Vasiliy Goloborodko, dizide viral olan bir konuşma sayesinde, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor. Dizi Zelenskiy’nin 2019‘da Ukrayna cumhurbaşkanı seçilmesiyle beraber sona erdi.

Dizinin haklarını elinde bulunduran İsveçli ajans, dizinin geçen hafta 15 ülkeye satıldığını duyurmuştu. Dizinin Netflix'in Türkiye içeriğine eklenip eklenmeyeceği ise henüz belli olmadı.

NETFLİX RUSYA'DAN ÇEKİLMİŞTİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik düşmanlıklarını kınamasının bir parçası olarak Netflix, ülkedeki hizmetlerini askıya alarak gelecekteki tüm projelerini de duraklattı.