Zeynep Bastık yazı erken getirdi

‘Uslanmıyor Bu' şarkısıyla büyük ses getiren Zeynep Bastık bu sefer de ‘Her Mevsim Yazım' şarkısıyla dinleyicilerine yaz havasını yaşatıyor.
Sözü ve müziği Oğuzhan Koç imzası taşıyan parça dijital platformda büyük ilgi gördü.
“Her Mevsim Yazım“ şarkı sözleriyle;
Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin
Adını koyalım mı artık bu gidişin
Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün
Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün
Bir başka oldum senle bir başka ben
Kim derdi aşkla vurulur hercai beden
Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen
Bundan sonra durmaz, hiç uymaz
Bana gözlerin lazım
Bundan napsam kışa bakmaz
Ben her mevsim yazım
Senden sonra kaçmaz tadım asla
Bir tek sana nazım
Bir tek sana nazım
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