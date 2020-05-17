Zeynep Bastık yazı erken getirdi

‘Uslanmıyor Bu' şarkısıyla büyük ses getiren Zeynep Bastık bu sefer de ‘Her Mevsim Yazım' şarkısıyla dinleyicilerine yaz havasını yaşatıyor.

Sözü ve müziği Oğuzhan Koç imzası taşıyan parça dijital platformda büyük ilgi gördü.

“Her Mevsim Yazım“ şarkı sözleriyle;

Gözümde bir yerdesin ordan çok zor inişin

Adını koyalım mı artık bu gidişin

Söyler misin nerdesin ordan yok mu dönüşün

Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dövüşün

Bir başka oldum senle bir başka ben

Kim derdi aşkla vurulur hercai beden

Dünyada var mıdır hiç yanmadan sönen, yanmadan sönen

Bundan sonra durmaz, hiç uymaz

Bana gözlerin lazım

Bundan napsam kışa bakmaz

Ben her mevsim yazım

Senden sonra kaçmaz tadım asla

Bir tek sana nazım

Bir tek sana nazım





