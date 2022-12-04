  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 68'liler Birliği kurucusu hayatını kaybetti

68'liler Birliği kurucusu hayatını kaybetti

68'liler Birliği kurucusu hayatını kaybetti
Güncelleme:

Gazeteci-yazar ve 68'liler Birliği Vakfı kurucularından Sönmez Targan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Beyoğlu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Reyhan Meral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Targan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Meral, Targan’ın ölümünü şu sözlerle duyurdu:

“Çok kıymetli abim, (Gazeteci-Yazar, Dağcı) 68'liler Birliği Başkanı, yoldaşım Sönmez Targan'ı maalesef bu sabah kaldırıldığı hastanede kaybettik. Çok üzgünüm. Kızı Emek ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum."

Etiketler 68'liler Birliği Sönmez Targan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir kadın daha çocuğunun gözü önünde öldürüldü!
BİM CEO'su o görevden istifa etti!
Dünyanın en şişman çocuğu obeziteyi yendi! Son hali inanılmaz
SGK duyurdu: Emekli maaşı hesaplama erişime açıldı
Bahçeli'ye yakın isimden BİM yöneticisi Galip Aykaç'a tehdit
Defne Samyeli'den iddialı dekolte! Deri elbisesiyle poz verdi
MSB'den Türkiye'yi ağlatan ''Mehmetçik'' videosu
Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Bali Adası'na yerleşmişti! Irmak Ünal mayokinili pozlarıyla olay oldu
28 ilde seçim anketi: Kararsızların oranında dikkat çeken değişim