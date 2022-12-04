68'liler Birliği kurucusu hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar ve 68'liler Birliği Vakfı kurucularından Sönmez Targan, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Beyoğlu Belediyesi CHP Meclis Üyesi Reyhan Meral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Targan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

Meral, Targan’ın ölümünü şu sözlerle duyurdu:

“Çok kıymetli abim, (Gazeteci-Yazar, Dağcı) 68'liler Birliği Başkanı, yoldaşım Sönmez Targan'ı maalesef bu sabah kaldırıldığı hastanede kaybettik. Çok üzgünüm. Kızı Emek ve tüm dostlarına başsağlığı diliyorum."