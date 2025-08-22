Ahmet Çakar'dan olaylı veda: 'Allah'a havale ediyorum' deyip bıraktı

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, BTV YouTube kanalından ayrıldığını "Allah'a havale ediyorum" diyerek duyurdu. Ahmet Çakar, bundan böyle Beyaz Futbol ve A Spor ekranlarında devam edeceğini duyurdu.

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BTV YouTube kanalından ayrıldığını duyurdu. Veda mesajında "işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum" sözlerini kullanan Ahmet Çakar, ayrılığın arkasındaki nedenlere dair detay vermekten kaçındı. Çakar, bu çarpıcı vedasını "Allah'a havale ediyorum" diyerek noktaladı. Ayrılık kararını "Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla BTV YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum. İşin kötüsü, hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum." ifadeleriyle açıklayan Ahmet Çakar Beyaz Futbol ve A Spor ekranlarında devam edeceğini duyurdu.