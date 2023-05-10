Ahmet Hakan, Bakan Soylu'yu uyardı

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya üstü kapalı bir uyarıda bulunarak "Soylu’nun yerinde ben olsam... Biraz daha sakin olurum" dedi.

14 Mayıs seçimlerine sadece 4 gün boyunca seçim meydanlarındaki gerginliğin artması dikkatlerden kaçmazken iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Çirkin pankart" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yerinde olsa daha sakin olacağını söyledi. "Trabzon’un hassasiyetleri... Erzurum’un hassasiyetleri... İzmir’in hassasiyetleri... Tekirdağ’ın hassasiyetleri... Yozgat’ın hassasiyetleri... Tekirdağ’ın hassasiyetleri... Konya’nın hassasiyetleri...Bunların tümüne saygım var. İtirazım şuna: Bu hassasiyetleri gerekçe göstererek şiddete mazeret bulmak. Hiçbir hassasiyet, şiddetin mazereti olmaz, olamaz." diyen Hakan yazısını "Soylu’nun yerinde ben olsam... Biraz daha sakin olurum." diyerek sürdürdü. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...