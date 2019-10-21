Ahmet Taner Kışlalı katledilişinin 20. yılında anıldı

20 yıl önce evinin önünde aracına konan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, dostları tarafından adının verildiği sokakta anıldı.

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, evinin önünde bir araya gelen dostları tarafından katledilişinin 20. Yılında anıldı.

Kışlalı Sokak’ta, evinin önünde yapılan törende katılımcılara hitap eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Her yıl 21 Ekim’de değerli hocamızı anmaya burada bir araya gelmeye devam edeceğiz, çünkü Ahmet Taner Kışlalı’yı anmak Cumhuriyeti savunmaktır, Mustafa Kemal Atatürk aydınlığını savunmaktır, bilimi ve aklı, kadın erkek eşitliğini, aydınlanmayı savunmaktır” dedi.

Atatürk öğretisinin yılmaz savunucusu Kışlalı’yı anmaya, fikirlerini yaşatmaya inatla devam edeceklerine vurgu yapan Taşdelen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değerli hocamızın hepimiz üzerinde emeği var. Onun kitaplarıyla yetiştik, okumalarıyla büyüdük. Cumhuriyete ve Atatürk Devrimlerine nasıl sahip çıkmamız gerektiğini öğrendik. Ben onun aydınlık fikirlerini en çok belediyemizin kreşleri veya tadilatını yaptığımız okulları ziyaret ettiğimde, çocuklara Nutuk ya da aydınlanma devrimini anlatan kitaplar hediye ettiğimde anlıyorum. Onun çizdiği Atatürkçülük yolunda bilim ve aklın önderliğinde çocuklarımızı yetiştirip bu mirası yaşatmaya devam edeceğiz, onun öğretileri doğrultusunda nice Ahmet Taner Kışlalıların yetişmesi için çalışacağız.”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’in de konuşmalarıyla Kışlalı’yı anlattıkları törene CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Kışlalı dostları katıldı.