''Ay'a niye gidiyoruz, uzayda namaz kılmak için mi?''

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programıyla bu hedefi 2 aşamada tamamlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı'nın konuyla ilgili bugünkü yazısı şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dün “Ay'a gidiyoruz” deyince ortalık karıştı.

Sosyal medyada geyiklerin bini bir para.

"Roketi Ethem Sancak yapacak", "Ay üssünü Cengiz-Kolin-Limak-Kalyon kuracak"tan başlayıp, "Ne astronot ne kozmonot artık moda Aktronot"a doğru uzayan geyikler.

Geyikler önemli değil. Biz gerçeklere bakalım.

Burada da hedef 2023.

2023’e epey yoğun bir hedefle ilerliyoruz.

2023’te yerli elektrikli otomobilimiz gelecek, aynı yıl milli muharip savaş uçağımız göklerde olacak, Karadeniz’de epey bir doğalgaz çıkaracağız, Kanal İstanbul açılacak.

Ölmez sağ kalırsak epey bir ilerleme göreceğiz 2 yıl içinde.

Ay'a gitme meselesine gelince.

Bu meselenin akıllara düşmesinde benim de payım var galiba.

Çünkü Teke Tek Bilim programlarında bu konuları epey bir gündeme getirdik.

Türkiye’nin bir uzay ajansı ya da en azından bir uzay programı olması gerektiğini uzunca bir süredir söylüyorduk.

Nitekim Türk Uzay Ajansı kuruldu. Daha sonra bu ajansın işlevsiz olduğunu ve sadece kurulmuş olmak için kurulduğunu söyledik.

Şimdi o ajans harekete geçiriliyor belli ki!

Keza Türkiye’nin aya gidebileceğini de ilk kez Teke Tek Bilim’de gündeme getirdik.

NASA’nın Apollo olarak bilinen “Ay'a insan gönderme projesinde” görev alan ve kritik atmosfere giriş aşamasının planlamasını yapan Türk bilim adamı Prof. Arsev Eraslan, birkaç kez katıldığı Teke Tek’te “Türkiye Ay'a araç yollayabilir. Bugünkü teknoloji ile bu artık o kadar zor değil. Sadece pahalı bir iş. Eğer bu projeyi bugün başlatırsanız en geç üç yıl içinde bunu başarabiliriz” demişti.

Bence de imkansız bir hayal değil.

Ama soru şu: “Ay'a niye gideceğiz. Hangi bilimsel çalışma, hangi ekonomik gerekçe ile?”

Yoksa sadece gitmiş olmak için mi, uzayda namaz kılmak için mi?

Uzaya çıkan ilk Müslüman olmak içinse geç kaldık.

O işi Toktar Bekirov tam 30 yıl önce yaptı.

Kazakistanlı Türk kozmonot 1991 ekiminde uzaya çıktı.

Mir istasyonunda 7 gün kaldı.

Yanında götürüp geri getirdiği Kuran’ı Kerim’i de Nazarbayev’e hediye etti.

Yine de Türkiye’nin öyle bir hedefi olmasından dolayı çok memnunum.

Atatürk’ün “İstikbal göklerdedir” diyerek 100 yıl önce işaret ettiği yere biraz daha yakınız demek bu."

