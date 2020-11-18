Bakanlığa şok protesto: 'Şaibeli koronavirüs rakamlarını yayınlamayacağız'

TELE1 Ana Haber sunucusu Murat Taylan, TELE1’in kararını “Bundan sonraki süreçte biz bu tabloyu sunmayı reddediyoruz. Herkesin eksik olduğunu bildiği ve sustuğu bir tabloyu sunarak şüpheli bir işlemlerin parçası olmayı reddediyoruz” diyerek duyurdu.

Murat Taylan devamında şunları söyledi:

“Günlük hasta sayısı diye uydurulmuş, dünyada olmayan bir veriyi paylaşmayı reddediyoruz. Bulaşıcı hastalık diye gizlenip bu tabloya eklenmemiş eksik ölüm sayısını vermeyi reddediyoruz. Halk sağlığı uzmanlarının bile incelediklerinde bir sonuca ulaşmadıkları tabloyu sanki halka bilgi veriyormuş gibi paylaşmayı reddediyoruz. ‘Yalanlara teslim olmayın’ dediğimiz TELE1 ekranlarından eksik ve şüpheli bir tabloyu sunmayı reddediyoruz. Bundan sonra TELE1 ekranlarından turkuaz renkli, Sağlık Bakanlığı’nın görselini paylaşmayacağız. Veriler ‘Sağlık Bakanlığı’ açıklaması olarak altyazıda verilecek. Ayrıca Sağlık Bakanı’na sesleniyoruz; acaba bu ülkedeki her insanın sağlığından sorumlu olduğunuzun farkında mısınız? Toplumdan gizlenen verilerin salgınla mücadeleyi zaafa uğrattığının farkında mısınız? Medyaya da sesleniyoruz; halkın çıkarlarının savunmak zorunda olduğunuzun farkında mısınız? Meslektaşlarımıza sesleniyoruz; siz de bu tabloyu yayımlamayı reddedin. Yapacak tek şey var, Sağlık Bakanı’na dönüp gerçeği söylemesini istemek.”