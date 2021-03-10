BengüTürk TV yeniden yayına başladı

MHP’ye yakınlığı ile bilinen BengüTürk TV’de Metin Özkan’ın işine son verildi ve yerine geçtiğimiz günlerde CNN Türk'ten ayrılarak Olay TV'ye geçen Ünal Kaya getirildi.

Geçtiğimiz günlerde 10 yıl süreyle görev yaptığı CNN Türk'ten ayrılarak Olay TV'ye geçen deneyimli isim Ünal Kaya'nın yeni adresi BengüTürk TV oldu. Kaya, BengüTürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi.

BengüTürk TV'nin sahibi Ahmet Turgut ile el sıkışan Ünal Kaya, bugün itibariyle görevine başladı.

BengüTürk TV 7 Mart akşamı ekran karartmış ve ardından da Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan’ın işine son verilmişti.

Tecrübeli bir isim olan Ünal Kaya‘nın sektörde iyi bir izlenimi bulunuyor. Ünal Kaya’nın MHP’ye yakın BengüTürk TV’de iyi işlere imza atacağı ve televizyonun modern bir vizyona kavuşarak daha fazla kesimi kapsayacağı öngörülüyor.

ÜNAL KAYA KİMDİR?

Ünal Kaya 1985 yılında Sivas ilinin Kangal ilçesine bağlı Aşağıhüyük Köyü’nde doğdu. Dokuz kardeşin en küçüğü olan Ünal Kaya, Mersin Anadolu İletişim Meslek Lisesi’ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi RTV Bölümü’nden mezun oldu. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni tamamladı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Yüksek Lisans alanında Özel Öğrenci olarak ders aldı.

Lise son sınıfta Mersin'de SUN TV'de 1 yıl süreyle staj yaptı. Üniversitede okurken çalışmaya başladı. 2004 yılında 2. sınıftayken ART Avrasya TV’de televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla, Avrasya TV, Kanal 3, Kanal A, CNN Türk ve OLAY TV'de çalıştı.

Mesleki hayatında Polis-Adliye, Genelkurmay, Ekonomi ve Eğitim alanlarında görev yaptıktan sonra Siyasi Parti Muhabirliği’nde karar kıldı.

Kanal A'da 50 ili kapsayan "Seçim Özel" programını yaptı.

Seçimler, Meclis’in açılış yıldönümleri, toplumsal olaylar ve büyük mitingler ile Anafartalar, Kumrular Sokak, Ankara Gar, Merasim Sokak ve Kızılay Güvenpark’ta gerçekleştirilen terör saldırılarını olay yerinde takip etti. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında da akşamdan sabahın ilk ışıklarına kadar TRT önünde akabinde ise TBMM'de muhabir olarak görev yapan Ünal Kaya, Millet İttifakı'nın kuruluşu ve 15 milletvekilinin CHP'den İYİ Parti'ye katılmaları gibi onlarca Özel Haber’e ve sayısız canlı yayına imza attı. Aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile çok sayıda özel röportaj gerçekleştirdi.

Yaklaşık 10 yıldır Parlamento Muhabiri olarak görev yapan Ünal Kaya, Meclis'in yanı sıra CHP, MHP ve İYİ Parti'yi de yakından takip ediyor.