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Bir gazeteci daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Yalova'da yaşayan gazeteci gazeteci Burhan Kazmalı (61), korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazmalı, Atakent gazetesinin imtiyaz sahibiydi. Kaynak: Gazeteci Burhan Kazmalı hayatını kaybetti.

Yalova'da Atakent gazetesinin imtiyaz sahibi Burhan Kazmalı, bir süre önce korona virüs teşhisiyle Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

 Kazmalı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalova’da daha önce yerel gazetelerde çalışıp, ajansların temsilciliklerini de yapan Kazmalı’nın vefatıyla ilgili Yalova Valisi Muammer Erol, başsağlığı mesajı yayımladı. 

Erol, mesajında, “Basın mensubu Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

Etiketler Burhan Kazmalı koronavirüs
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