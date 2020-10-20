Buket Aydın ekranlara geri dönüyor! İşte yeni projesi

Geçtiğimiz günlerde ekranlara döneceği açıklayan Buket Aydın, önceki gün yaptığı çarpıcı açıklama ile ekranlardaki rakiplerine mesaj gönderdi.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELİYOR"

İlk kez CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve kendisinin hazırlayıp sunduğu '40 Soru' programının şu sıralar Jülide Ateş tarafından sunulmasına atıfta bulunan Buket Aydın, "Önümüzdeki aylarda daha önce hazırlayıp sunduğum '40 Soru' programına benzer bir formatla ekranlarda olacağım. Şimdiden söyleyeyim çok az kaldı, mekanın sahibi geri geliyor" dedi.