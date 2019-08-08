CNN Türk'te flaş ayrılık ! Kesin gözüyle bakılıyor...

Demirören Medya Grubu’nda deprem etkisi yapan yeni atamalar sonrası birçok koltuk için değişim rüzgarı esmeye başladı.

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; Demirören Medya Grubu’nun Doğan Medya’yı satın almasının ardından CNN Türk’ün Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen İrfan Sapmaz da izne çıkarıldı.

Türkiye’nin en önemli savaş muhabirlerinden biri olan Sapmaz’ın izin dönüşü kurum ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

CNN Türk’te daha önce Genel Müdür olarak görev yapan Bora Bayraktar bu koltuktan alınmış yerine ise A Haber haber müdürü iken CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirilen Murat Yancı atanmıştı.

İRFAN SAPMAZ KİMDİR?

Pakistan Peşaver Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İngilizce eğitim gören Sapmaz, daha sonra Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş ve master yapmıştır. 1982 yılında televizyon muhabirliğine Sabah gazetesinde başlamıştır. Daha sonra Günaydın, Hürriyet, CNN Türk, DHA (Doğan Haber Ajansı-Kafkaslar ve Orta Asya Temsilcisi), Azerbaycan günlük Avrasiya gazetesi sahibi Genel Yayın Yönetmenliğini yapmış, ardından bu gazetenin genel müdürü olmuştur.

Azerbaycan Türk Ajansı (ATA)'nın kurucusu, sahibi ve genel müdürü olan Sapmaz ayrıca Fransa Sipa Pres, Fransa Gamma Fotoğraf Ajansı, BBC, Star Gazetesi (Köşe Yazarı), TRT, TGRT Haber, Anadolu Ajansı'nda da çalışmıştır.

Sapmaz, Türkiye'nin Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Asya'da görev yapmış savaş muhabiridir. Son olarak TGRT televizyon kanalında yayınlanan Gazeteci isimli programı hazırlamıştır. Ayrıca aynı televizyon kanalında "Analiz" isimli köşede günlük analizler ve yorumlar yapmıştır. Aynı zamanda TGRT Haber spikeri olarak gelişen olayları aktarmıştır. Sapmaz daha sonra Kanal 6 isimli haber kanalının Genel Müdürlüğü'nü yapmak için TGRT Haber kanalından ayrılmıştır. Sapmaz Eylül 2017'den bu yana CNN Türk kanalındaydı.

Sarı basın kartı sahibi İrfan Sapmaz evli 2 kız çocuğu babasıdır.