CNN Türk'ten ayrılan isim sessizliğini bozdu: ''Ben sözümü tuttum''

Kurum bünyesinde uzun yıllar görev yapan Yurt Haberler Müdürü Elif Emir Tekel’in işine son verilmişti.

Tekel’in kısa bir süre önce bizzat patron Yıldırım Demirören’in elinden 20.yıl plaketi alması ise ayrılığı daha ilginç bir hale sokmuştu.

Deneyimli gazeteci bugün kişisel instagram hesabından bir veda notu paylaşarak içini döktü.

İşte o paylaşım:

CNN TÜRK'e bir #tbt ile veda ediyorum.

20 yıl önce stajyer olarak girdiğim kapıdan sözünü tutmuş bir haberci olarak ayrıldım. Bu işi bilgisine, aklına, güvendiğim gazetecileri izleyerek öğrendim. Güneşli'deki Hürriyet Gazetesi'nin 9. katıydı ilk okulum. Kadroya alındığımı öğrendiğim gün Mehmet Ali Birand şöyle söylemişti:

"Kendine şunu sormalısın; bu gerçeği insanlara iyi anlatabildim mi?"

O günden son güne dek nasıl daha iyi anlatabilirim diye çabaladım. Aklıma uymayan, vicdanımın kabul etmediği hiçbir habere imza atmadım, onaylamadım. İtirazımı da her dönem yüksek sesle söyledim. İçim rahat. Ruh halim ise mutlu ve dokunaklı. Dokunaklı çünkü gönül bağı sadece insanla kurulmuyor. CNN TÜRK'le aramdaki bağın başlığı, Fides'tir. Vefa, inanç ve sadakatin simgesi; verilen sözde durma tanrıçası. Lisede aklıma takılan mitolojik karakter, 11. ve 17. yıl kıdem plaketlerimizin adıydı. Kapağına şu cümleler yazılmıştı:

-Bu ödülü alan çalışanımız kurumumuzun marka değerleri, ilke ve misyonuna sadıktır.

-Kendi değerlerini kurumun değerlerine katma gereğine inanır.

-Kurumla olan gönül bağını çalışma arkadaşlarına en doğru şekilde yansıtacak kadar da vefalıdır.

Ben sözümü tuttum. Yeni yolumda da tutacağım.

CNN TÜRK'ü gönül bağımın sapasağlam olduğu yıllarla hatırlayacağım.