Yüzlerce çalışanın görev yaptığı Demirören Medya Grubu'nda koronavirüs paniği yaşanıyor.

Türkiye'de etkisini artıran koronavirüs TRT'nin ardından bu kez Demirören Medya Grubu'na da sıçradı.

Demirören Medya Center'ın stüdyo bölümünde çalışan bir bayan güvenlik görevlisiyle Kanal D'nin Stüdyo Cafe olarak adlandırılan kafeteryasında görev yapan ablasının koronavirüs testi pozitif çıktı.

İki görevli hastaneye kaldırılırken Kanal D'nin kafeteryası ise kapatılarak karantinaya alındı.

Demirören Medya Grubu çalışanların yaşanan bu gelişmelerden bir hayli rahatsız olduğu ve yönetimi yeterli tedbirleri almamakla suçladıkları belirtiliyor.