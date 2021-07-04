EURO 90 TV’ye yeni CEO

Azerspace ve İntelsat uydularından yayına çıkan EURO 90 TV’ye, Mustafa Özbey CEO olarak atandı.

Eski milli futbolcu, Mydonose Showland’ın ve M1 Televizyonunun sahibi olan iş insanı Mustafa Özbey, Euro 90 TV kanalına CEO olarak atandığını açıkladı. Televizyon dünyasında fark yaratan ve birçok ilke imza atan Mustafa Özbey, aynı zamanda iş dünyasının da yakından tanıdığı simalardan biri.

Avrupa’nın tamamı, Türki Cumhuriyetleri ve Rusya’da yayın yapan Euro 90 TV’nin merkezi Almanya’da, bir diğer temsilciliği ise Türkiye’de bulunuyor.

Özbey yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ‘’ Uzun yıllardan beri içerisinde bulunduğum televizyon camiasında, yoluma EURO 90 TV ile devam etmeye karar kıldım. Azerspace uydusu aracılığı ile yayına çıkan kanalımız, yaklaşık 60 ülkede izlenmekte. Yeni yayın dönemine yetişmek adına tüm çalışmalarımıza ivedilikle devam ediyoruz. Daha dinamik, daha yenilikçi bir yayın anlayışı çizdiğimiz bu yolda, bizi hiç bırakmayacak olan izleyicilerimize sonsuz teşekkürler. ‘’

EURO 90 TV’nin Yönetim Kurulu Başkanlığında Burhan Vedat Yorgancı, Genel Yayın yönetmenliğinde ise Songül Öztürk yer alıyor.