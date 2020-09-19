Fatih Portakal'dan dikkat çeken paylaşım; ''gerçeği'' anlattı!

Fatih Portakal, ‘bir sabah uyandığımda’ başlığı ile paylaştığı videoda takipçilerine şu ifadeleri kullanıyor:

Bir sabah uyanıyorum, okaliptüs ağaçları, horoz sesleri eşliğinde, başka hiçbir şey yok sadece adımlarımı duyuyorum. Ahırın yanından geçerken tezek ile samanın birleşmiş kokusu, onu içinize çekiyorsunuz.

Yürürken çeşitli otların kokusunu içinize çekiyorsunuz. Karşınıza eski bir ev çıkıyor, evin bacasından tüten dumanı görüyorsunuz. Bunun kokusunu içinize çekiyorsunuz. Ve hatıralarınıza canlanıyor. Ağaçlar, yeşillik, denizi mavi görüntüsü alıyor ve ortaya Durduk köyü çıkıyor.