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Galatasaray maçına damga vuran Atatürk mesajı

Galatasaray maçına damga vuran Atatürk mesajı
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Disney Plus'un Atatürk dizisini iptal etmesine yönelik tepkiler büyürken, Galatasaray- Zalgiris maçı sırasında yayınlanan Atatürk bandı geceye damgasını vurdu.

 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya geldi.

Maçı yayınlayan D-Smart Go platformu, maç esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü paylaştı.

Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen ve infiale yol açan Disney Plus platformuna gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler geldikleri gibi giderler Zalgiris galatasaray Atatürk
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