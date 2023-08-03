Galatasaray maçına damga vuran Atatürk mesajı
Disney Plus'un Atatürk dizisini iptal etmesine yönelik tepkiler büyürken, Galatasaray- Zalgiris maçı sırasında yayınlanan Atatürk bandı geceye damgasını vurdu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Litvanya temsilcisi Zalgiris'le karşı karşıya geldi.
Maçı yayınlayan D-Smart Go platformu, maç esnasında Mustafa Kemal Atatürk'ün "Geldikleri gibi giderler" sözünü paylaştı.
Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçen ve infiale yol açan Disney Plus platformuna gösterilen tepki sosyal medyada gündem oldu.
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