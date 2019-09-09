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  4. 09 Eylül 2019 14:11

Cem Küçük’e kendi gazetesinden sansür

Işıkçılar Cemaati’nin yayın organı Türkiye gazetesinin yazarı, Cem Küçük’ün bugün kaleme aldığı iki yazı, gazetenin internet sitesinde yayınlanırken, basılı haline konulmadı.

Cem Küçük’e kendi gazetesinden sansür
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Cem Küçük bugünkü, “Seçim ve sandık dışında çare yok” başlıklı yazısında, isim vermeden AK Parti’ye sert çıkarak, “Seçim ve sandık demokrasilerde her şeydir. Bizim tarafta da bazen birilerinin aklı uçuyor, ‘sandıkta darbe yapıldı’ gibi beyin yakan cümleler kuruyorlar. Neredeyse seçim yapılmasın noktasına gelmek üzereler. Bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük budur. ‘Sandıkta darbe yapıldı’ argümanını dillendiren biri ya haindir ya aptaldır ya da uluslararası çevrelerin aparatçığıdır” ifadelerini kullandı. Cem Küçük’ün yazısının gazeteye konmaması, “bu satırlar mı rahatsızlık yarattı” sorusuna neden oldu.

Küçük, “Şehitler bazılarından bir PKK'lı kadar hürmet görmüyor” başlıklı yazısında ise, şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuvat’tan söz etti. Küçük, “bazı sanatçı ve aydın müsveddeleri, neredesiniz? Seslerinizi duyamıyoruz” dedi.

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