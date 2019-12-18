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  4. 18 Aralık 2019 14:08

Fatih Altaylı canlı yayında Sabah gazetesinin tirajını açıkladı

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında, Davutoğlu ve Babacan'ın yeni partileriyle ilgili yapılan değerlendirmeler sırasında Altaylı'nın, Sabah gazetesiyle ilgili verdiği tiraj bilgisi gündeme damgasını vurdu.

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Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında konukları Nasuhi Güngör, Gülfem Saydan Sanver ve Murat Sarı'ydı.

Konuklar, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu ve Ali Babacan'ın da kurmak üzere olduğu iki yeni siyasi partiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Programda konuklardan bazıları, Davutoğlu'nun da Babacan'ın da yeni bir şey söylemediğini, 17 yıllık AK Parti iktidarında onların da aktif yer aldığını ve bu nedenle başarısızlık varsa bu isimlerin de sorumlu olduğunu öne sürdü.

Fatih Altaylı bu iddiaya karşı farklı bir sektörden örnek verdi. Altaylı, Sabah gazetesini kendisinin yönettiği dönemde tirajının 600 binlerde olduğunu ancak şimdiki yöneticilerin elinde 20 binlere kadar düştüğünü açıkladı.

Murat Sarı, "Ama siz orada bir sistem kurmuştunuz" diye Altaylı'ya destek verdi. Fatih Altaylı "Ali Babacan da böyle diyebilir, ben sistem kurdum, siz batırdınız diyebilir" şeklinde konuştu.


 
 

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