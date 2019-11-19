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  4. 19 Kasım 2019 22:02

Hilal Kaplan'dan ''gazeteci değilsin'' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü CHP grup toplantısında eleştirdiği gazeteci Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu'nun "gazeteci falan değil" sözlerine yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında yandaş Sabah Gazetesi' nin 'Pelikancı' yazarı Hilal Kaplan'ı "gazeteci falan değil" sözleri ile eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın ABD gezisinde Hilal Kaplan'a "Gazeteci olduğunuzdan emin misiniz? Hükümet için çalışmıyor musunuz?" diye sormuştu.

 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında bu olayı gündeme getirip, Kaplan'ın gazeteci olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı ve "CHP grubunda gazeteci diye Eren Erdem alkışlatmış adamsın, sen gazeteci demesen de olur." dedi.

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