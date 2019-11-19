Hilal Kaplan'dan ''gazeteci değilsin'' diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında yandaş Sabah Gazetesi' nin 'Pelikancı' yazarı Hilal Kaplan'ı "gazeteci falan değil" sözleri ile eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan'ın ABD gezisinde Hilal Kaplan'a "Gazeteci olduğunuzdan emin misiniz? Hükümet için çalışmıyor musunuz?" diye sormuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında bu olayı gündeme getirip, Kaplan'ın gazeteci olmadığını söyledi.

Bunun üzerine Kaplan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı ve "CHP grubunda gazeteci diye Eren Erdem alkışlatmış adamsın, sen gazeteci demesen de olur." dedi.

Sabah muhabiri Hilal Kaplan'dan, Trump'la diyaloğu sonrası ilk açıklama