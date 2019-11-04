Jale Özgentürk, Hürriyet'ten istifa etti

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk işten çıkarmalara tepki olarak bugün Hürriyet Gazetesi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Özgentürk, “Referans, Radikal ve Hürriyet. 16 yıl önce geldiğim gruptan bugün ayrılıyorum. Her biri gazeteciliğin yüz akı arkadaşlarıma yapılanı hazmetmek zor. Gazeteciliğe ve gazeteciye saygı duyulacağı günler yakındır umarım” ifadelerini kullandı.

Hürriyet Gazetesi’nde geçen Çarşamba günü mektupla yapılan tebligatlarla başlayan işten çıkarmalar devam ederken, bu duruma tepki olarak birçok isim de gazete ile yollarını ayırıyor. Gülse Birsel'in ardından dün Ayşe Arman da gazeteden istifa etmişti.