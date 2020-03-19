Gazeteci Büşra Sanay: ''İngiltere’den geldim, karantinaya alınmadım''

Koronavirüs salgınında alarm durumuna geçilmesinin ardından Türkiye, Avrupa ülkeleriyle sınırlarını kapatmış, Türkiye’ye gelen vatandaşları ise KYK yurtlarında karantinaya almıştı.

Twitter hesabından açıklama yapan gazeteci Büşra Sanay, salı sabahı saat 7’den İngiltere’den İstanbul’a geldiğini ancak karantinaya alınmadığını duyurdu. Sanay, evden dışarı çıkmadığını, kimseyle görüşmediğini belirtti.

“ATEŞ VE ÖKSÜRÜK YOK”

Sanay’ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Salı sabah 7’de İngiltere’den İstanbul’a geldim. Karantinaya alınmadık ama ben evimdeyim ve adeta karantinadayım. Çıkmıyorum dışarı ve kimseyi de görmüyorum. Şimdilik bir şikayetim de yok ateş öksürük gibi.”