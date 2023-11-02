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Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı

Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
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Gazeteci Cengiz Erdinç, ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Erdinç'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vereceği belirtildi. 

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Etiketler cengiz erdinç gözaltı gazeteci
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