Gazeteci Cengiz Erdinç gözaltına alındı
Gazeteci Cengiz Erdinç, ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Cengiz Erdinç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Erdinç'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vereceği belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol