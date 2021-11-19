Gazeteci Güngör Denizaşan'ı kaybettik

1967 yılından bu yana Gazette 13’ü tek başına 507 sayı çıkartan 89 yaşındaki gazeteci Güngör Denizaşan vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Güngör Denizaşan 18 Kasım 2021 Perşembe günü İstanbul’da vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Güngör Denizaşan’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı:

“Değerli meslektaşımız Güngör Denizaşan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Denizaşan’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

GÜNGÖR DENİZAŞAN KİMDİR?

1934 yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Belediye Konservatuarı’nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Gazetecilik mesleğine Türk Haberler Ajansı’nda foto muhabiri olarak başladı. Son Saat, Gece Postası gazetelerinde görev yaptı. Akşam Gazetesi’nde sanat ve cemiyet muhabiri olarak çalıştı. 10 bine yakın fotoğraftan oluşan bir arşive sahipti. 1967 yılında çıkarmaya başladığı Gazette 13’ü 2019 yılına kadar aralıksız yayın hayatında tuttu. 2006 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet ödülü aldı.