Gazeteci Rauf Tamer vefat etti

Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, geçirdiği kalp krizi sonucu 86 yaşında hayata veda etti.

Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer'in, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.