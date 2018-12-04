Güzel spikere ''felç eden dayak'' davasında hapis cezası

Spiker Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine ve felç olmasına sebep olduğu iddia edilen eşi Neptün Bülent Eken, “kasten yaralama” suçundan 12 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre doğumundan iki gün sonra spiker eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesi ile hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Neptün Bülent Eken’in yargılanması sonuçlandı. Neptün Bülent Eken, “kasten yaralama” suçundan 12 ay 15 gün hapse çarptırıldı.