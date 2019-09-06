Hükümet medyası İmamoğlu'nu eleştirirken AK Parti'nin ihalesini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda toplamasının ardından, yandaş Yeni Şafak gazetesi “Yenikapı’da şov yapan İmamoğlu deri koltuklu, kol dayamalı ve sunrooflu araç istedi” isimli bir haber yayımladı. 175 adet lüks sınıf aracın kiralandığı belgelerinin yer aldığı şartnamenin AK Parti döneminde hazırlandığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın haberinde yer alan bilgi ve belgelerden ihaleye eylül başında çıkılacağı, araçların ise 16 Eylül itibariyle teslim alınacağı anlaşılırken, şartnamenin 8 Mart'ta yani İmamoğlu’nun başkanlığından önce hazırlandığı anlaşıldı.

Mart ayında şartnamesi hazırlanan ve Eylül'de ihalesi planlanan 175 araçta bulunması şart koşulan özellikler de tepkilere yol açtı:

- Metalik siyah renk olacaktır

- Karartılmış arka ve yan camlar olacaktır

- Otomatik vites olacaktır

- Far yıkama sistemi olacaktır

- Sunroof olacaktır

- Koltuklar deri olacaktır

- Deri direksiyon deri vites topuzu olacaktır

- 17 inç janta sahip olacaktır

- Otomatik hız sabitleyici olacaktır

- Elektronik el freni olacaktır

- Akıllı çalıştırma sistemi olacaktır

- Çift bölgeli klima olacaktır

- Arka kol dayama olacaktır

- Gövde rengi yan aynalar olacaktır