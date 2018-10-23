Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 'öğrenci andı' kararıyla ilgili bir açıklama yapmamasını eleştiren Portakal "Olsa olsa oy kaygısı ve esas olan cesaretsizlik" diye yazdı.



Fox TV haber spikeri Fatih Portakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında konuştuğu dakikalarda dikkat çeken bir tweet attı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını yetersiz bulduğunu belirten Portakal, "Meclis’te CHP Lideri konuşuyor flaş olarak verebilecek henüz daha etkili cümlesi yok. CHP’de bu konuşma metinlerini kim hazırlıyor?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nu Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı sonrası başlayan tartışmalarla ilgili açıklama yapmasına da tepki gösteren Portal, "'Andımız' meselesine girme cesareti gösteremeyen bir ana muhalefet lideri var TR’de. CHP liderinin gerekçesi ne olabilir ki acaba? Olsa olsa oy kaygısı ve esas olan cesaretsizlik" diye yazdı.