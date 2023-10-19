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İsrail askerlerinden TRT ekibine müdahale

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Gazze'yi abluka altına alıp sivil ayrımı yapmadan ölüm saçan İsrail basın mensuplarına yönelik şiddeti de devam ediyor. İsrail askerlerinin TRT muhabirine müdahalesi canlı yayına yansıdı.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını dünyaya duyurmak isteyen basın mensuplarına ilk günden bu yana müdahalesi gündemdeki yerini koruyor. Lübnan sınırında canlı yayın sırasında TRT ekibini engelleyen İsrail askerleri kamerayı zorla kapattı, ekibi bölgeden uzaklaştırdı. O anlar canlı yayındaydı.

Askerler bir kontrol noktası olduğu gerekçesiyle Kameraman Çağlar Öztürk'ün elindeki kamerayı kapatıp, Muhabir Damla Bürçeler'i uzaklaştırmaya çalıştı.

Gözdağı verircesine silahını boynuna takan İsrail askeri, TRT ekibine bölgenin "kapalı" olduğunu söyledi.

Ardından da TRT kamerasına fiziki müdahalede bulunarak, görüntü alınmasını engelledi.

Kameranın kayıtta olduğu ifadesine aldırmayan İsrail askeri, TRT kamerasına fiziki müdahalede bulundu. TRT Haber ekibinin görüntü alınmasını engelleyerek bölgeden zorla uzaklaştırdı.

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği UMED de, o anları sosyal medya platformundan paylaştı.

Yapılan açıklamada "İsrail'in basın özgürlüğünün engellemeye ve gerçekleri gizlemeye yönelik saldırılarını kınıyoruz" denildi.

Etiketler israil israil ordusu kadın muhabir trt trt muhabiri
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