İstanbul'dan Ankara'ya konvoyla giden medya yöneticisi kim ?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, çakarlı makam arabaları tartışmalarına değindi ve "Bakın yemin ediyorum, ben çok da uzakta bir yerde değil İstanbul’dan Ankara’ya 5 otomobillik konvoyla giden medya yöneticisi gördüm" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Kamuda araç tezgahı" başlığıyla yayımlanan yazısında eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın eskort, jammerlı güvenlik araçları ile birlikte 7-8 araçlık konvoyla gezdiğini belirterek "Tabii şimdi bir yandan da gözümüz Ekrem Bey’de olacak. Özellikle de makam aracı konusunda. Bakalım 'makul'e kendinden mi başlayacak. Bakın dikkat edin tasarruf demiyorum. Makul diyorum" ifadesini kullandı.

Altaylı ayrıca İstanbul trafiğinde kilitlenip kalan vatandaşların da büyük tepkisini çeken çakarlı makam aracı ve konvoyları için "Bakın yemin ediyorum, ben çok da uzakta bir yerde değil İstanbul’dan Ankara’ya 5 otomobillik konvoyla giden medya yöneticisi gördüm." dedi.

Altaylı'nın bu açıklaması medya kulislerinde "kim bu medya yönetisi" sorusunu da beraberinde getirdi.