  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Mehmet Ali Ağca'nın katıldığı program için harekete geçildi

Mehmet Ali Ağca'nın katıldığı program için harekete geçildi

Mehmet Ali Ağca'nın katıldığı program için harekete geçildi
Güncelleme:

RTÜK üyesi Tuncay Keser, gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın AKİT TV'de bir programa katılmasına tepki gösterdi. Keser, programın RTÜK gündemine alınması için başvuru yapacağını belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın AKİT TV yayınına çıkarılmasına tepki gösterdi. Programın RTÜK gündemine alınması için başvuru yapacağını söyleyen Keser, “Suçun ve suçlunun övülmesi dahil pek çok ihlal var” dedi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser, gazeteci Abdi İpekçi’yi öldüren ve Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’nın Akit TV’de “Kırmızı Masa” isimli programa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Geçen haftalarda da aynı programa IŞİD sanığı Ebu Hanzala’nın katıldığını ve ona ilişkin başvurusunun da RTÜK gündemine alınmadığını hatırlatan Keser, Ağca’nın konuk olduğu programa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Keser, paylaşımında; “IŞİD sanığı Ebu Hanzala ile ilgili başvurumuz hala RTÜK gündemine girebilmiş değil. Akit TV bu kez de İpekçi ve Papa suikastı hükümlüsü Mehmet Ali Ağca’yı programa çıkardı. ‘Ben Mesihim’den Hitler’in kahramanlığına, ‘Papa’yı vurdum, gurur duyuyorum’dan teğmenlerin ihracı için ‘Yunan ordusu’ benzetmesine ve sunucunun ‘Siz bu devlet için kurşun atmışsınız’ övgüsüne sahne olan bir yayın. Suçun ve suçlunun övülmesi dahil pek çok ihlal var. RTÜK gündemine alınması için başvuracağız. Alınır mı, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Ağca Akit TV'de tehdit yağdırdıMehmet Ali Ağca Akit TV'de tehdit yağdırdıGüncel

 

Etiketler mehmet ali ağca akittv papa abdi ipekçi RTÜK
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlk asgari ücret toplantısı sonrasında masadaki rakam belli oldu İlk asgari ücret toplantısı sonrasında masadaki rakam belli oldu Tam 13 kez evlenip 12 kez boşanıp devletten 12 milyon TL çaldılar! Tam 13 kez evlenip 12 kez boşanıp devletten 12 milyon TL çaldılar! Canlı yayın karıştı, Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayını terk etti Canlı yayın karıştı, Prof. Dr. İlber Ortaylı canlı yayını terk etti Faizsiz kredi veren bankalar musluğu sonuna kadar açtı: 75 bin TL'ye yükseldi Faizsiz kredi veren bankalar musluğu sonuna kadar açtı: 75 bin TL'ye yükseldi Sağlık muayenesinde öncelik hakkı sırlaması değişti Sağlık muayenesinde öncelik hakkı sırlaması değişti Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf Galatasaraylı yıldızın eşinden şoke eden itiraf Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü Müge Anlı'da ''kayıp'' ilanıyla başlayan yasak aşk cinayeti çözüldü Suriyeli ilanlarında patlama var: ''Ülkeme dönüyorum acil satılık'' Suriyeli ilanlarında patlama var: ''Ülkeme dönüyorum acil satılık'' Uzman isim uyardı: ''Vakalar patladı, yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor'' Uzman isim uyardı: ''Vakalar patladı, yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor'' Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı Olası 3. Dünya Savaşı'nda en çok kayıp verecek ülkeler açıklandı
Türkiye'nin 90 yıllık devinin fabrikaları icra yoluyla satılacak Türkiye'nin 90 yıllık devinin fabrikaları icra yoluyla satılacak İsrail durmuyor! Netanyahu kafaya koydu, Suriye'yi parçalayacak İsrail durmuyor! Netanyahu kafaya koydu, Suriye'yi parçalayacak Devrik lider Esad'ın kardeşine ait malikaneden dikkat çeken görüntüler Devrik lider Esad'ın kardeşine ait malikaneden dikkat çeken görüntüler Donmaya hazır mısınız ? Önce yağmur ardından da kar geliyor! Donmaya hazır mısınız ? Önce yağmur ardından da kar geliyor! Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye dönüyor Opel'in merakla beklenen efsane SUV'u elektriklenerek Türkiye'ye dönüyor ATM'lerde ''tek banknot'' dönemi başlıyor ATM'lerde ''tek banknot'' dönemi başlıyor Konuk profesörün ''argo'' restine, sunucu Meltem Bozbeyoğlu müdahale etti Konuk profesörün ''argo'' restine, sunucu Meltem Bozbeyoğlu müdahale etti Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya'daki ''insan bedeni pres makinaları'' görüntülendi Esad'ın ''işkence üssü'' Sednaya'daki ''insan bedeni pres makinaları'' görüntülendi Suikastçı katil Mehmet Ali Ağca tehditler yağdırıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rest çekti Suikastçı katil Mehmet Ali Ağca tehditler yağdırıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da rest çekti Bir ilimizde kuduz alarmı verildi: 9 yaşındaki bir çocuk öldü Bir ilimizde kuduz alarmı verildi: 9 yaşındaki bir çocuk öldü