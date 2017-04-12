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  1. 12 Nisan 2017 17:33

Müge Anlı'da Şaban Akça’nın cesedi bulundu

Müge Anlı, bugünkü yayınında 12 gün önce İstanbul'da kaybolan Şaban Akça adlı vatandaşın cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Müge Anlı'da Şaban Akça’nın cesedi bulundu
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İstanbul’da yaşayan 44 yaşındaki Şaban Akça 31 Mart günü esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. O gün 3 arkadaşıyla birlikte  Arnavutköy Şamlar Mevkii’nde kayboldu. Ailesi hemen Müge Anlı’nın programına katıldı.

Müge Anlı, Şamlar Mevkii’nde önce kanlı bir eşofman üstü buldu. Ardından da Şamlar Barajı’nın içine kadar giden tekerlek izleri bulmuştu.

Elde edilen bu kanıtlar üzerine araştırmalar iyice derinleşti. Müge Anlı, bugünkü yayınında Şaban Akça’nın cesedine ulaşıldığının haberini verdi.

Şaban Akça’nın cesedi, tekerlek izlerinin olduğu Şamlar Barajı’nda bulundu.

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