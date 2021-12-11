Nihat Doğan kendisine gelen mesajı paylaştı: Ahmet Kaya'ya yapılanları sana yapamazlar

Yayın hayatına geri dönen Flash TV'de 'Al Sana Haber' programıyla ekrana dönen Nihat Doğan, yaptığı paylaşımla yine gündeme geldi.

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde Flash TV’de yayınlanan Al Sana Haber programında Tuğba Ekinci ve Nihat Doğan arasında yaşanan gerilim uzun süre gündem olmuştu.

Tuğba Ekinci'den olay Nihat Doğan paylaşımı! Terör örgütü elebaşının bayrağının...

Tuğba Ekinci, 10 Kasım tarihli programda yaşanan Türk-Kürt kavgası sonrası Nihat Doğan’la tartışarak yayını terk etmişti. Ekinci sosyal medyada Nihat Doğan'ın eski bir fotoğrafını paylaşarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bayrağının önünde bir eylemde görüntülenen Doğan'ı hedef alan Ekinci Seyhan Soylu'ya seslenmişti.



ÜLKÜ OCAKLARI VE ALPEREN OCAKLARI İSTEDİ DİYE DÖNDÜ

Programın moderatörü Seyhan Soylu, geçtiğimiz haftalarda taraflar arasında barış sağlandığını dile getirmişti. Soylu bir açıklama yaparak, "Programın milliyetçi, vatanperver, Ülkücü cenahtan Tuğba Ekinci’ye tebrik telefonları yağdı. Alperen Ocakları, Ülkü Ocakları, Osmanlı Ocaklarına mensup kişiler tarafından; 'Tuğba Ekinci haklı, programda onu görmek istiyoruz' baskıları geldi" dedi.

Tüm bu gelişmelerin ardından kendisine gelen destekleri sosyal medya hesabından paylaşan Nihat Doğan, "Seni yedirtmeyiz böyle faşistlere. Ahmet Kaya'ya yapılanları sana yapamazlar" yazan mesajı kalp emojisiyle paylaştı.