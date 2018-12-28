Ersoy Dede ile Cem Küçük birbirine girdi

Türkiye yazarı Cem Küçük, Star yazarı Ersoy Dede'ye iş adamı Mustafa Taviloğlu ile ilgili olarak "Senin onları savunman silah alıp kendi ayağına sıkmandır Ersoy. Sen Aktüel’de yazdığın dönemde bu adamların çoğunu eleştirirdin. Benimle yaptığın programda bunlara en sert yergileri sen yaptın. Aktüel’de yazdığın dönemki Ersoy nerede?" dedi.

Cem Küçük, "2019'a girerken bazı tuhaflıklar başlığıyla yayımlanan yazısında "Bizim Ersoy Dede öyle bir yazı yazmış ki, hayret ettim. Mustafa Taviloğlu Erdoğan sevdalısıymış. Bir PR toplantısı yapıp her kesimden tüm Başkan Erdoğan düşmanı gazetecileri aynı masada topluyor, tüm bu Erdoğan düşmanlarıyla kanka muhabbeti yapıyor ama Erdoğan sevdalısı! Yahu bu nasıl sevda Mustafa Taviloğlu? Bu fotoğraf var oldukça hiç kimse bu yalana inanmaz" ifadesini kullandı.

"Şüphesiz Ersoy, Başkan Erdoğan'ın düşmanı değil. Fakat onun dışında masanın tamamı Erdoğan düşmanı yahu. Dikkat edin üstelik tek kesimin değil her kesimin Erdoğan düşmanları bir araya toplanmış" diyen Küçük, şöyle devam etti:

Tüm bu fotoğraf her şeyi anlatıyor. Hepsi Erdoğan takıntılı olan o adamların o sofrada neler konuştuğunu da herkes tahmin ediyor. Senin onları savunman silah alıp kendi ayağına sıkmandır Ersoy. Sen Aktüel'de yazdığın dönemde bu adamların çoğunu eleştirirdin. Benimle yaptığın programda bunlara en sert yergileri sen yaptın. Aktüel'de yazdığın dönemki Ersoy nerede?

Oda TV gibi karanlık siteler seni övüyor Ersoy farkında mısın? Oda TV'ye DEVLET perspektifinin bakışını biliyorsundur. Erdoğan düşmanlarının övgüsünü almak benim tanıdığım Ersoy'u mutlu edemez. İçişleri Bakanımıza mafyayla bağlantılı diyen, Hulûsi Paşa'ya en ağır şekilde saldıran, istihbarat kurumumuza iftira atan, ayırt etmeden bütün AK Partililere bariz söven Oda TV'nin yayınlarına iyi bak Ersoy.

