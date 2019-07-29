İsmail Saymaz ile Banu Güven Türkiye'deki Suriyeliler için kapıştı

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işsizliğe vurgu yaparak, Suriye politikasında uygulanan yanlışları anlattı. Saymaz, "Türk halkı, İslamcıların ümmetçi hayallerinin bedelini ödemek zorunda değildir" diye yazdı.

Gazeteci Banu Güven ise, Saymaz'a tepki gösterdi. Güven, "Bunun acısı mültecilerden çıkarılmamalıdır" derken, "Ülkesi yerle bir edilen insanlara 'defolun' denmesi hoş görülebilir mi" dedi. Saymaz, Güven'in bu sözlerine itiraz ederek, "Kim dedi bunun sorumlusu Suriyelilerdir" dedi.

Saymaz ayrıca, Güven’e, canlı bombaları da hatırlatarak, “Ülkenin sınırları Suriye politikasından ötürü yol geçen hanına döndü” dedi.

Güven’in, “İsmail, bu nasıl bir soru! Bu üslubu benimsemen ne kadar ayıp! Hedef göstermek gibi. Memleketimden yükselen nefret dalgasını böyle dert edinmemin sebebi memleketime ve insanlığa aidiyet duygumdur. Gazetecisin, IŞID'lilerin sadece bayramlarda girip çıkmamış olduğunu bilmen gerekir”şeklindeki yanıtına ise, Saymaz, şu şekilde bir cevap verdi:

“IŞİD’in mısır patlatır gibi bomba patlattığı iki yıl önce “Türkiye’de IŞİD” diye kitap yazdım. Günlerce sokak değiştirerek, evime gittim. Çalıştığın Alman kuruluşuna şunu anlatman iyi olur: Sultanahmet’te on Alman turisti kayleden canlı bomba, geçici kabul belgesiyle dolaşıyordu.”

Bunun üzerine Güven de, Saymaz’ın bütün mültecileri potansiyel suçlu olarak gösterdiğini belirtti.