Reha Muhtar, Erdoğan'dan yardım istedi

Bir dönem Show TV Ana Haber ile televizyon sektöründe fırtınalar estiren ünlü gazeteci Reha Muhtar, şimdilerde zor günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Muhtar, Aydın Doğan'dan Mesut Yılmaz'a, FETÖ'den Demirören Medyası'na kadar kendisine operasyon çekildiğini öne sürdü.

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Reha Muhtar şu ifadeleri kullandı:

"Ben Aydın Doğan, Mesut Yılmaz, Cemre Birand, FETÖ, Demirören Medyası, AK Parti trolleri tarafından operasyona uğrayan 3 çocuk babası bir gazeteciyim. Milyonlarca sıradan insandan biriyim. Konu çocuklarım ve canım kadar sevdiğim Beşiktaş'a gelen kadar sabrettim"