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  4. 25 Temmuz 2019 12:14

Reha Muhtar, Erdoğan'dan yardım istedi

Ünlü gazeteci Reha Muhtar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kendisine operasyon çekildiğini öne sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a feryat ederek yardım istedi.

Reha Muhtar, Erdoğan'dan yardım istedi
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Bir dönem Show TV Ana Haber ile televizyon sektöründe fırtınalar estiren ünlü gazeteci Reha Muhtar, şimdilerde zor günler yaşıyor. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Muhtar, Aydın Doğan'dan Mesut Yılmaz'a, FETÖ'den Demirören Medyası'na kadar kendisine operasyon çekildiğini öne sürdü.

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyen Reha Muhtar şu ifadeleri kullandı:

"Ben Aydın Doğan, Mesut Yılmaz, Cemre Birand, FETÖ, Demirören Medyası, AK Parti trolleri tarafından operasyona uğrayan 3 çocuk babası bir gazeteciyim. Milyonlarca sıradan insandan biriyim. Konu çocuklarım ve canım kadar sevdiğim Beşiktaş'a gelen kadar sabrettim"

reha muhtar
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